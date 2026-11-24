(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Una perturbazione atlantica porterà sull'Italia, a partire da domani, precipitazioni diffuse e una decisa intensificazione della ventilazione. Le piogge saranno localmente intense, in particolare lungo le regioni tirreniche. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dal mattino di domani temporali su Lazio, Campania e sulle zone occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Lazio; gialla in Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, sui restanti settori del Lazio e sull'intero territorio di Umbria, Campania e Molise. (ANSA).