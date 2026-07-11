(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Nuova allerta della Protezione civile per il maltempo in arrivo su diverse regioni del Nord Italia. Sulla base delle previsioni meteorologiche disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dal pomeriggio di oggi sono attesi temporali anche di forte intensità su Piemonte, Lombardia, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci intensi, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. In relazione ai fenomeni previsti e a quelli già in atto, per la giornata di oggi la Protezione civile ha valutato un'allerta arancione su alcuni settori della Lombardia. Allerta gialla, invece, su gran parte delle regioni del Nord e sulle Marche. Per domani, domenica 12 luglio, è stata inoltre diramata un'allerta gialla per rischio temporali sulla Provincia autonoma di Trento. (ANSA).