(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Ancora piogge, temporali e venti fino a burrasca sulle regioni meridionali. Lo indica un avviso della Protezione civile che ha diramato l'allerta arancione per domani in Basilicata, Calabria e Sicilia. Dalle prime ore di domani, indica il Dipartimento, persisteranno precipitazioni, anche temporalesche, sulla Calabria, specie settori meridionali e ionici, in estensione alla Basilicata. Dalla tarda mattinata le precipitazioni coinvolgeranno la Sicilia, specie settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dalle prime ore di domani, inoltre, attesi venti forti o di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, specie settori ionici e sulla Calabria, specie settori meridionali. (ANSA).