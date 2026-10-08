(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Sono stati circa 120 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella notte tra Roma e provincia a causa del maltempo. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente la caduta di diversi alberi e rami, di pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua all'interno delle abitazioni. Nel corso della notte, un albero è caduto su un'auto senza provocare feriti. A quanto riferito dai pompieri, la sala operativa del Comando continua a ricevere numerose richieste di intervento da parte dei cittadini e le squadre sono impegnate nelle attività di soccorso e di messa in sicurezza. (ANSA).