MILANO. Paura a Malpensa nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, per un principio di incendio a bordo di un aereo easyJet diretto a Praga. Il velivolo, con 146 passeggeri a bordo, era in fase di rullaggio su un raccordo dello scalo quando è scattata l’emergenza.

Le procedure di sicurezza sono state attivate immediatamente. I passeggeri sono stati fatti evacuare attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le persone a bordo sono risultate illese, ad eccezione di due passeggeri che hanno riportato lievi contusioni durante la discesa.

L’aereo era in partenza da Milano Malpensa con destinazione Praga. La compagnia easyJet opera la rotta Malpensa-Praga e la tratta figura tra i collegamenti dello scalo lombardo.

L’emergenza ha avuto conseguenze anche sull’attività dell’aeroporto. Per consentire l’attivazione e lo svolgimento delle procedure previste in caso di emergenza, le operazioni aeroportuali sono state temporaneamente sospese a scopo precauzionale.

Al momento, dunque, il bilancio è soprattutto quello di una grande paura: non si registrano feriti gravi tra i 146 passeggeri, mentre sono in corso gli accertamenti sull’origine del principio di incendio e sulla situazione del velivolo.