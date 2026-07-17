(ANSA) - AGROPOLI (SALERNO), 17 LUG - Una donna di 78 anni, residente ad Agropoli (Salerno), è morta questa mattina sulla spiaggia del lungomare San Marco, dove, secondo una prima ricostruzione, è stata colta da un improvviso malore. La donna si è improvvisamente accasciata sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti, che hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e allertato il numero di emergenza 118. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Non si sa se la vittima soffrisse di particolari patologie, ma non si esclude che il caldo possa essere tra le cause del malore. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Agropoli, che hanno eseguito gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica dell'accaduto. (ANSA).