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ROMA. Emma Bonino è stata ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma dopo essersi sentita male nella sua abitazione. Secondo le prime informazioni, dopo il malore è stato richiesto l’intervento del 118.
La leader di +Europa è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in codice rosso al Santo Spirito. Le sue condizioni vengono indicate come gravi.
Una volta arrivata in ospedale, Bonino è stata affidata ai medici del pronto soccorso, che hanno avviato una serie di accertamenti per valutare il suo quadro clinico e stabilire le cause del malore.
Al momento Emma Bonino è cosciente. Si attendono ora gli esiti degli esami e le successive valutazioni dei sanitari del Santo Spirito per avere indicazioni più precise sulle sue condizioni.