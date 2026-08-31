(ANSA) - GIULIANOVA, 31 AGO - Tragedia nel pomeriggio al campo sportivo Castrum di Giulianova, in provincia di Teramo, dove un uomo di 64 anni, Biagino Medori, noto allenatore delle squadre giovanili del Giulianova Calcio, ha perso la vita a causa di un malore improvviso. La tragedia si è consumata poco dopo le 17, proprio mentre il tecnico stava dirigendo la seduta di allenamento. L'uomo si è accasciato al suolo, facendo scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenute in pochi minuti un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha tentato disperatamente di salvare la vita al 64enne praticando le manovre di rianimazione per oltre venti minuti ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato vano. Stando alle prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un infarto. Presso l'impianto sportivo sono giunti i dirigenti della società, il presidente del settore giovanile Luigi Valentini e quello del club di serie D, Alessandro Mucciconi, con i carabinieri impegnati negli accertamenti di rito. (ANSA).