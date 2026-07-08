(ANSA) - TREPPO CARNICO, 08 LUG - Un escursionista di Udine, di 69 anni, è deceduto stamani sul Monte Paularo, a quota 1900 metri, a seguito di un malore. L'intervento del Soccorso alpino della stazione di Forni Avoltri, della Guardia di finanza e dell'elisoccorso regionale, avvenuto tra le 10 e le 14, non è riuscito a salvarlo. L'uomo stava salendo con la compagna e un amico quando, a circa 500 metri dalla vetta, si è accasciato. Nonostante il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione effettuate dal tecnico di elisoccorso e dal medico, "verricellati" a terra, non è stato possibile rianimarlo. L'elisoccorso ha poi imbarcato la salma, una volta ottenuto il nulla osta dal magistrato. Nel pomeriggio, altri due interventi hanno impegnato i soccorritori in Friuli. Sulla cresta del Monte Canin, a circa 2000 metri, un'escursionista genovese di 55 anni si è procurata una lussazione al polso; è stata recuperata con il triangolo di evacuazione dall'elisoccorso e affidata a un'ambulanza per l'ospedale di Tolmezzo. A Tarvisio, un ciclista del Gemonese di 56 anni è caduto su una pista di downhill, riportando la frattura di tibia e perone, ed è stato recuperato e assistito da un'ambulanza. (ANSA).