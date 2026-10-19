(ANSA) - VERONA, 19 OTT - Nel Veronese è stata disposta stamani l'evacuazione di alunni e studenti in due istituti scolastici della provincia, in seguito a un allarme bomba arrivato con una e-mail, pare scritta in arabo. Interessate allo sgombero sono state le località di Castel d'Azzano e Bosco Chiesanuova. L'evacuazione, decisa a titolo precauzionale dal magistrato di turno, ha riguardato complessivamente 27 plessi, dalle scuole dell'infanzia fino alle primarie di secondo grado. Tutti i genitori sono stati avvisati di andare a ritirare i figli che provvisoriamente sono stati sistemati nelle palestre e poi portati tutti a casa. Sul luogo si sono recate unità cinofile per le attività di bonifica dei locali. (ANSA).