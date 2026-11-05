(ANSA) - GALLARATE, 05 NOV - "L'esplosione avverrà tra 60 minuti. Oggi il vostro cielo sarà rosso": si conclude così la mail con allarmi bomba arrivata negli scali italiani firmata dai 'Combattenti dello Stato maschile'. Una firma che rimanda al movimento russo ultranazionalista e misogino 'Muzhskoye Gosudarstvo', già noto alle autorità internazionali, fondato da Vladislav Pozdnyakov e bandito in Russia. "Noi combattenti dello stato maschile con le nostre azioni di oggi lasceremo un segno nella storia. Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre", si legge nella mail. (ANSA).