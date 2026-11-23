(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Mai più - donne oltre la violenza" è un docu-film che affronta la lotta contro la violenza di genere proponendo un cambio profondo di narrazione: elevare il semplice racconto degli avvenimenti a testimonianza forte di coraggio e speranza. Prodotto da Infinity LAB, il laboratorio permanente di Mediaset Infinity nato nel 2019 e dedicato alla scoperta, alla valorizzazione del talento dei filmmaker e delle case di produzione indipendenti, "Mai più - Donne oltre la violenza" è scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini, il documentario andrà in onda in prima visione tv il 25 novembre alle 21:15 su La5 e sarà disponibile su Mediaset Infinity. Il progetto si avvale del patrocinio di Mediafriends, Ente Filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori, presieduto da Pier Silvio Berlusconi e si inserisce nel percorso di Infinity LAB. Un incubatore di nuove storie che ha già dato vita a produzioni di grande successo come "Fango", "Effetto Domino" e "Green Storytellers". La struttura del film intreccia narrazione in studio, ricostruzioni e testimonianze dirette, per dare voce a quattro donne diventate simbolo della lotta contro la violenza di genere e le cui storie vengono raccontate per la prima volta insieme: Beatrice Fraschini, sopravvissuta a un sequestro a Milano lanciandosi nel vuoto per sfuggire all'ex compagno, Lavinia Limido, scampata a Varese a una gravissima aggressione da parte dell'ex marito in cui ha perso la vita il padre intervenuto per difenderla, Antonietta Gargiulo, sopravvissuta a Cisterna di Latina al tentato omicidio da parte del marito che però ha tragicamente messo fine alla vita delle due figlie, e infine Elisa Bravi, vittima di femminicidio a Ravenna e la cui testimonianza viene oggi coraggiosamente portata avanti dai genitori. Regia video: Bernardo Brizi. Direttore di produzione: Giulia Ferretti Una produzione Infinity LAB in collaborazione con La5 Con il patrocinio di Mediafriends Con il supporto del Comune di Russi (RA). (ANSA).