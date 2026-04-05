(ANSA) - CARACAS, 05 APR - L'ex presidente de facto del Venezuela, Nicolás Maduro, è tornato a farsi sentire con un messaggio diffuso per Pasqua, mentre resta detenuto negli Stati Uniti e affronta il procedimento giudiziario aperto a New York. In un testo diffuso sui sociali ufficiali e rilanciato dai media locali, l'ex presidente venezuelano ha fatto appello alla fede, alla speranza e all'unità nazionale, affiancato dalla moglie Cilia Flores. "Non c'è resurrezione senza passione", ha scritto, usando riferimenti evangelici e un linguaggio fortemente simbolico per presentare la sua vicenda come una prova da superare. Il messaggio, diffuso nel giorno di Pasqua, rilancia il profilo pubblico di Maduro e riaccende il confronto politico venezuelano, in una fase segnata dall'incertezza istituzionale e dalle pressioni internazionali. Dall'inizio dell'anno, l'ex leader chavista è sotto custodia negli Usa dopo la sua cattura, evento che ha provocato una profonda crisi politica a Caracas e forti reazioni in tutta l'America latina. (ANSA).