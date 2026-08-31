(ANSA) - MADRID, 31 AGO - Madrid ha deciso "di prolungare per due settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. E' quanto segnalano fonti del ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. La decisione, si spiega, dopo la comunicazione formale ricevuta dall'Italia della proroga per altri 15 giorni della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. I controlli instaurati lo scorso 8 agosto per un termine iniziale di un mese sono stati così prorogati per altri 15 giorni, per reciprocità - si sottolinea - con la decisione presa dal governo italiano. (ANSA).