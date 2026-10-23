(ANSA) - PARIGI, 23 OTT - Il presidente francese, Emmanuel Macron si trova attualmente sul luogo dell'attentato di questa mattina a Trappes e La Verrière nel dipartimento di Yvelines, una trentina di chilometri a sud di Parigi: è quanto riferisce l'Eliseo, parlando di "attentato terroristico razzista". Con la sua presenza, precisano le fonti, il presidente intende esprimere "la propria solidarietà a tutte le persone mobilitate". "Parlerà con il sindaco, i soccorritori e alcuni abitanti di Trappes", aggiunge la presidenza in un comunicato. (ANSA).