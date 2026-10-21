(ANSA) - PARIGI, 21 OTT - Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso della sua tappa a sorpresa a Riad nel quadro della missione di diversi giorni nel Golfo Persico, "ha avuto un colloquio questo pomeriggio con il principe ereditario dell'Arabia Saudita. Tale confronto ha permesso di confermare la solidità del partenariato tra i nostri due Paesi, che si traduce in una solidarietà reciproca e in impegni concreti": è quanto affermano fonti dell'Eliseo. "L'incontro - proseguono le fonti - ha portato a diversi risultati significativi per garantire la sicurezza dei nostri approvvigionamenti a breve, medio e lungo termine. È stato raggiunto un accordo con le autorità saudite per estendere, per tutti i mesi necessari, le forniture supplementari di gasolio già ottenute per garantire l'approvvigionamento del nostro Paese". L'Arabia Saudita ha espresso soddisfazione per il sostegno fornito dalla Francia alla protezione delle sue infrastrutture energetiche critiche a Yanbu; a breve si terranno consultazioni per ampliare la nostra cooperazione in materia di sicurezza". "La Francia e l'Arabia Saudita - conclude la nota - lavoreranno alla realizzazione di progetti infrastrutturali volti a ridurre i rischi legati allo stretto di Hormuz. I ministri competenti si occuperanno del seguito di tali questioni". (ANSA).