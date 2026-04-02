(ANSA) - SEUL, 02 APR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che un'operazione militare per liberare lo Stretto di Hormuz sarebbe "irrealistica". "C'è chi sostiene la liberazione dello Stretto di Hormuz con la forza attraverso un'operazione militare, una posizione talvolta espressa dagli Stati Uniti", ha affermato Macron in Corea del Sud. "È irrealistica perché richiederebbe un tempo eccessivo ed esporrebbe chiunque attraversasse lo stretto alle minacce costiere delle Guardie Rivoluzionarie (iraniane), che dispongono di risorse considerevoli, nonché di missili balistici e di una serie di altri rischi". (ANSA).