(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato su X di avere "parlato con il presidente della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzani", al quale ha "espresso il suo sostegno in seguito all'inaccettabile attacco alla sua residenza a Dohuk avvenuto questa mattina". Per Macron "la sovranità dell'Iraq, e del Kurdistan al suo interno, è essenziale per la stabilità regionale. Bisogna fare tutto il possibile per impedire che l'Iraq venga trascinato nell'attuale escalation. La Francia resta impegnata a sostenere i suoi partner iracheni". (ANSA).