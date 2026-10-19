(ANSA-AFP) - PARIGI, 19 OTT - Il presidente francese Emmanuel Macron ha duramente criticato le "carenze", che, a suo dire, hanno portato alle violente proteste che hanno scosso il Paese, ma ha respinto le dimissioni del ministro dell'Interno Laurent Nunez in relazione alla crisi. "Domenica, il ministro dell'Interno ha presentato le proprie dimissioni al presidente - ha reso noto l'Eliseo in un comunicato - Data la necessità di garantire la continuità nella guida delle forze dell'ordine in questo momento, il presidente le ha respinte". Macron ha chiesto a Nunez di "adottare tutte le misure necessarie per assicurare trasparenza riguardo alle lacune nella pianificazione e nell'intelligence che hanno condotto alle violenze" e di "introdurre nuovi metodi operativi per le forze di sicurezza" al fine di gestire la crisi, prosegue la nota. (ANSA-AFP).