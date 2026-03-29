(ANSA) - PARIGI, 29 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron "condanna" la decisione della polizia israeliana di impedire al Patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, di entrare al Santo Sepolcro. Macron ha condannato "la decisione della polizia israeliana" di impedire al Patriarca latino di Gerusalemme di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la Messa della domenica delle Palme, assicurandogli il suo "pieno sostegno". "Condanno questa decisione della polizia israeliana, che si aggiunge al preoccupante aumento delle violazioni dello status dei Luoghi Santi a Gerusalemme", ha scritto il presidente francese su X. Nel contesto della guerra con l'Iran, la polizia israeliana ha sostenuto che la conformazione della Città Vecchia e dei luoghi santi costituiva "un'area complessa" che non avrebbe consentito un rapido accesso ai servizi di emergenza in caso di attacco. (ANSA).