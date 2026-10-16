(ANSA) - BRUXELLES, 16 OTT - "La decisione presa" da Donald Trump di allentare le sanzioni sul gasolio russo "non è positiva per nessuno, non è vero che risolverà il problema del mercato mondiale. Invia un messaggio negativo ed è un elemento di divisione e dubbio, creando sfiducia". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. "Siamo tutti d'accordo" di dover "abbassare i prezzi del diesel, della benzina e del gas ma non è questo che li farà scendere in modo efficace. Non è la risposta giusta", ha aggiunto. (ANSA).