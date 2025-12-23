LOS ANGELES. È morto in un incidente stradale Vince Zampella, sviluppatore ed executive tra i più influenti dell’industria dei videogiochi, considerato uno dei “padri” del franchise Call of Duty. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l’uomo aveva 55 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo la Angeles Crest Highway, strada panoramica a nord di Los Angeles, nelle montagne di San Gabriel.



Stando alle prime ricostruzioni, l’auto – una Ferrari – viaggiava in direzione sud quando è uscita di strada, ha urtato una barriera in cemento e ha preso fuoco. Il sinistro ha coinvolto un solo veicolo.



Vince Zampella sarebbe rimasto intrappolato nell’abitacolo in fiamme, morendo sul posto. Un altro passeggero, soccorso e trasportato in ospedale, è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.