(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Nel 2025 il Gruppo Unipol ha realizzato un utile netto di 1.530 milioni (+36,8% sul 2024) e un risultato netto delle attività assicurative pari a 1.208 milioni (+40,5%) grazie al positivo andamento tecnico del core business assicurativo, ai risultati della gestione finanziaria e al contributo delle collegate bancarie, vale a dire Bper e la Popolare di Sondrio. Il dividendo proposto ai soci è di 1,12 euro per azione in crescita del 31,8% da 0,85 euro del 2024 e pari a circa 804 milioni a fronte di un target cumulato (2025-2027) di 2,2 miliardi. La raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 17.361 milioni, in crescita dell'11,1 per cento. I risultati sono significativamente superiori agli obiettivi. Per 2026 il gruppo conferma le aspettative di un andamento reddituale della gestione consolidata in linea con gli obiettivi del piano. (ANSA).