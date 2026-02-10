(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Mps chiude il 2025 con un utile netto di gruppo di 3,036 miliardi di euro, in crescita rispetto agli 1,95 miliardi dell'esercizio precedente, grazie anche al contributo del consolidamento di Mediobanca nell'ultimo trimestre dell'anno e dopo gli effetti negativi della 'ppa' (allocazione del prezzo di acquisto). Ai soci, si legge in una nota, viene proposta la distribuzione di una cedola di 0,86 euro, per un monte dividendi di oltre 2,6 miliardi di euro e un rendimento (dividend yield) del 10%. Mps - annuncia poi la banca - presenterà il nuovo piano industriale relativo alla business combination con Mediobanca il 27 febbraio, con un "focus sulla creazione di valore per tutti gli stakeholder". Viene inoltre segnalato che "hanno registrato un'accelerazione le attività finalizzate alla piena integrazione tra i due istituti bancari per il massimo sviluppo delle sinergie industriali annunciate con l'operazione" (ANSA).