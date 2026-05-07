(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Bper ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto consolidato di pertinenza della capogruppo di 518,5 milioni di euro, in crescita del 17% sullo stesso periodo del 2025, dopo aver concluso l'integrazione della Banca Popolare di Sondrio, consolidata a bilancio a partire dall'1 luglio dello scorso anno. L'utile consolidato ordinario, da cui sono scorporati gli oneri di integrazione e l'impatto della purchase price allocation, ammonta a 549 milioni di euro. La banca annuncia che aggiornerà il piano industriale il prossimo 6 agosto, subordinatamente agli sviluppi dello scenario geopolitico e macroeconomico. (ANSA).