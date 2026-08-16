BARI. Un bambino di 6 anni è stato aggredito nella tarda serata di Ferragosto da un animale selvatico, indicato come un lupo, nel parco cittadino tra via San Filippo Neri e via Rutigliano, a Noicattaro, in provincia di Bari. È il terzo episodio segnalato nella stessa zona nel giro di pochi giorni.

L’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 23, mentre nel parco si trovavano diverse famiglie. Il piccolo ha riportato ferite al torace ed è stato portato in ospedale. Ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica del Giovanni XXIII di Bari, è stato medicato e suturato e resta in osservazione.

La nuova aggressione ha fatto crescere la preoccupazione tra i cittadini. Nello stesso luogo erano infatti già stati segnalati altri due episodi che avevano coinvolto dei minori. Sui social sono numerose le richieste di interventi rapidi per mettere in sicurezza l'area.

La Regione Puglia ha dato il via libera alla cattura dell’animale, mentre il sindaco di Noicattaro ha disposto la chiusura dei parchi e delle aree verdi cittadine. Le misure resteranno al centro dell'attenzione fino alla messa in sicurezza della zona.