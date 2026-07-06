(ANSA) - MILANO, 06 LUG - "Queste fughe in avanti rischiano di farci del male nel momento in cui sembrano fughe solitarie e poi, tra l'altro, irrealizzabili". Lo ha detto il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, commentando il dibattito nel centrodestra sul candidato sindaco a Milano. "Smettiamola di farci del male", ha aggiunto Lupi ha detto a margine della conferenza stampa "Retribuzioni, caro casa e costo della vita: una sfida per Milano, una sfida per il Paese"., spiegando che "come centrodestra abbiamo iniziato un percorso che è quello di individuare un programma e poi il candidato migliore. Forza Italia, non so per quale ragione, ha già bruciato tre o quattro candidati sindaci, adesso persino si è innamorata di Cottarelli. Credo che non sia quella la strada, anche se comprendo la voglia di protagonismo di Forza Italia". Lupi ha escluso anche l'ipotesi di una corsa divisa della coalizione al primo turno. "Non ho mai visto che a Milano, a Roma e nelle grandi città una coalizione che si propone di continuare a governare il Paese per altri cinque anni possa pensare di andare divisa per poi riunirsi". "Mi sembra che siamo passati dalle audizioni al casting, adesso siamo a Cottarelli. Con tutto il rispetto per tutti i candidati non mi sembra che sia questo il modo con cui noi possiamo governare Milano", ha continuato. (ANSA).