(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali nel passato, la risposta dell'Arma sarà di totale collaborazione, di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Eventuali errori o condotte illecite dei singoli non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di Carabinieri, né tantomeno il valore del Ris, ma chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede, perché la tutela della regalità viene prima di ogni cosa". Così il comandante dei Carabinieri, Salvatore Luongo, al Tg1, in merito ad eventuali sviluppi sul caso Garlasco. (ANSA).