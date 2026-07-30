(ANSA) - BRUXELLES, 30 LUG - La Commissione europea ha erogato oggi altri 3,47 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito della componente Difesa del prestito da 90 miliardi di euro destinato a sostenere Kiev. Le risorse, spiega l'esecutivo Ue, serviranno a finanziare l'acquisto di droni, inclusi velivoli a lungo raggio a propulsione, missili e caccia Gripen, per rispondere alle esigenze militari più urgenti del Paese. "Ogni attacco russo rafforza la determinazione dell'Ucraina a essere libera e la nostra determinazione a stare al fianco dell'Ucraina, per tutto il tempo necessario", sottolinea Ursula von der Leyen. (ANSA).