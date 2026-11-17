(ANSA) - BRUXELLES, 17 NOV - Il deficit dell'Italia è previsto al 2,9% del Pil nel 2026 dal 3,1% del 2025. La soglia del 3% è quella che secondo i Trattati fa scattare la procedura per disavanzo eccessivo. E' quanto emerge nelle stime di autunno della Commissione europea. L'indebitamento netto italiano è poi atteso al 3,5% nel 2027, rispetto al 3,1% del 2025. Nelle precedenti previsioni in primavera Bruxelles aveva indicato un deficit del 2,9% per l'Italia in entrambi gli anni, ma ricorda ora che il Paese ha chiesto l'attivazione della Clausola nazionale (Nec) con le deroghe al Patto per le misure su energia e difesa. La Commissione europea rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'Italia, prevedendo un aumento del Pil dell'1% nel 2026 (dallo 0,5% previsto in primavera) e dello 0,7% nel 2027 (dallo 0,6%). La crescita è sostenuta quest'anno dagli investimenti finanziati dal Pnrr, mentre l'inflazione frena i consumi delle famiglie. Nel 2027 peseranno invece condizioni di finanziamento meno favorevoli. Per il 2028 la stima è di una crescita dello 0,8%. Inoltre, la Commissione europea prevede un'inflazione al 3,2% nel 2026 e al 3,1% nel 2027 nell'Eurozona, mentre per l'Italia stima rispettivamente il 3,4% e il 3,1%. Bruxelles prevede un rallentamento del caro energia nel 2027 con i prezzi energetici attesi in crescita del 7% nell'Eurozona, dopo un picco superiore al 20% su base annua. (ANSA).