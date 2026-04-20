(ANSA) - BRUXELLES, 20 APR - "Non c'è alcuna carenza di carburante per gli aerei" nell'Ue al momento. Lo ha ribadito una portavoce della Commissione europea nel corso della riunione quotidiana con la stampa. Il gruppo di coordinamento sul petrolio "si riunirà nuovamente alla fine di questa settimana - ha segnalato -. La disponibilità di carburanti per l'aviazione è ovviamente una priorità ed è importante sottolineare che, qui nell'Unione europea, disponiamo anche di una significativa capacità di raffinazione del petrolio greggio e di produzione di carburante per aerei" e "ci stiamo preparando a possibili azioni. Tuttavia, tutto dipende dall'evoluzione della situazione. Allo stato attuale, non si registrano carenze di carburante nell'Ue". (ANSA).