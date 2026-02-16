(ANSA) - BRUXELLES, 16 FEB - L'Unione europea prepara una strategia per rafforzare il ruolo internazionale dell'euro e ridurre la dipendenza dal dollaro, collegando sicurezza economica, mercati finanziari e politica commerciale. In un documento di lavoro, sul tavolo oggi dell'Eurogruppo, la Commissione indica anche lo sviluppo del mercato dei titoli europei, osservando che "i titoli europei si sono affermati come un'attività liquida e sicura e come opportunità per investire nell'euro". Bruxelles aggiunge che "riunire le emissioni obbligazionarie sotto un unico soggetto consentirebbe di ridurre la frammentazione del mercato" e che "l'istituzione di un unico emittente per le obbligazioni sovranazionali fornirebbe titoli più profondi e più liquidi". (ANSA).