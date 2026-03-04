(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - La Commissione Europea ha adottato la strategia industriale marittima nonché la strategia portuale per promuovere la competitività, la sostenibilità, la decarbonizzazione, la sicurezza e la resilienza nel settore marittimo dell'Ue. Le strategie si concentrano sui porti, il trasporto marittimo e i cantieri navali. La strategia industriale marittima "rafforzerà la leadership marittima dell'Europa" attraverso una serie di azioni, tra cui il lancio di "un'alleanza europea per le catene del valore industriali marittime". L'obiettivo è "promuovere la costruzione navale ad alta tecnologia, le navi di supporto per l'eolico offshore, i droni subacquei e le attrezzature portuali all'avanguardia". Un bando di ricerca e innovazione di punta denominato "Cantiere navale del futuro", nell'ambito di Orizzonte Europa, sosterrà inoltre la sperimentazione di soluzioni innovative in ambienti cantieristici reali, con l'obiettivo di diffondere le tecnologie di successo in tutta Europa. (ANSA).