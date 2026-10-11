PHOTO
(ANSA) - BRUXELLES, 11 OTT - L'Unione europea limiterà le importazioni di veicoli ibridi cinesi a 350.000 auto all'anno, con una misura di salvaguardia che potrebbe entrare in vigore già il primo dicembre. Il limite si applicherà al primo anno di validità della misura, per poi aumentare del 6% all'anno a partire dal secondo anno. Lo riferisce Bloomberg, citando un documento di cui ha preso visione. Le misure resteranno in vigore per quattro anni, durante i quali entrambe le parti si impegneranno a rispettare le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Il tetto si applicherà a tutte le importazioni di veicoli ibridi, non soltanto a quelle provenienti dalla Cina, per rispettare il principio di non discriminazione previsto dalle norme dell'Omc. (ANSA).