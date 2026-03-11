(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAR - La Commissione europea ha deciso di portare avanti l'iter d'infrazione contro l'Italia per non aver recepito in modo completo e corretto la direttiva sulla plastica monouso e per aver violato gli obblighi previsti dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico. Lo annuncia l'esecutivo Ue dopo l'invio del parere motivato a Roma, spiegando in una nota che le criticità riguardano l'introduzione di una soglia minima per la definizione di 'plastica', l'esenzione dei prodotti di plastica biodegradabili da alcune disposizioni e la limitazione della responsabilità dei produttori di coprire i costi della raccolta dei rifiuti. L'Italia, sottolinea Bruxelles, non ha rispettato inoltre le norme procedurali stabilite nella direttiva sulla trasparenza del mercato unico, adottando la legislazione che recepisce la direttiva sulla plastica monouso prima della scadenza del periodo di moratoria di tre mesi stabilito nella normativa. Roma ha ora due mesi di tempo per rispondere e rispondere alle criticità sollevate da Bruxelles, che, in caso contrario, potrebbe decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. (ANSA).