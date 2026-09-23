(ANSA) - CATANIA, 23 SET - Ludoil ha perfezionato l'acquisizione del 51% di Isab da Goi Energy (enterprise value di 1 miliardo di euro), assumendo la guida del primo polo di raffinazione italiano e diventando la più grande Multi-Energy company privata del Paese. L'operazione, completata in quattro mesi dopo l'esito positivo del Golden Power e senza prescrizioni da Antitrust e Fsr, è stata finanziata da Bper, UniCredit e Mps con garanzia Sace. Il piano industriale, informa una nota, prevede 1,3 miliardi di euro di investimenti nei prossimi cinque anni per l'ammodernamento e ripristino di unità dismesse, la conversione ai biocarburanti e la continuità dell'attuale organico con circa 1.000 persone coinvolte nei cantieri e 100 nuove assunzioni. L'integrazione di Isab porta i ricavi consolidati attesi di Ludoil a circa 13 miliardi di euro annui, completandone la filiera strategica. Il nuovo Cda di Isab vede Marco Russo Spena come presidente e Paolo Fedeli come amministratore delegato. (ANSA).