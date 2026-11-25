(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Abbiamo presentato una serie di emendamenti su sanatorie che riguardano fatti pregressi ma che ovviamente non coinvolgono difformità e anomalie più recenti. Sicuramente ci sarà un punto di caduta comune. C'è una proposta che sta arrivando da Salvini che riguarda il silenzio assenso e stiamo verificando con gli uffici tecnici la fattibilità della proposta". Lo ha detto la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli ospite a Start su Sky TG24. "All'interno di questa ci saranno elementi aggiuntivi di FdI, ci saranno poi tutti gli emendamenti alla legge di bilancio che hanno superato il vaglio di ammissibilità", ha proseguito. "L'emendamento presentato sulla Campania riguarderà poi tutta l'Italia perché dipenderà dai presidenti di Regione se applicarla o meno", ha concluso. (ANSA).