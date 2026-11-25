(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Il fondo pensioni sicuramente non è una priorità in questo momento perché l'uscita anticipata, secondo me, va discussa in maniera molto più approfondita". Lo ha detto la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli ospite a Start su Sky TG24 parlando del fondo per le pensioni da 850 milioni previsto dalla manovra che la Lega vuole destinare alla pensione anticipata a 64 anni. "C'è un fondo, sono state stanziate delle risorse su quel fondo. La priorità non è mettere ancora soldi su un'uscita anticipata sulla quale bisogna discutere", ha concluso. (ANSA).