(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Luca Pettigiani è il nuovo segretario generale della Fiom torinese. Lo ha eletto oggi con l'88,5% dei voti l'assemblea generale provinciale dei metalmeccanici Cgil, alla quale ha partecipato il leader della categoria Samuele Lodi. Sostituisce Edi Lazzi, alla guida della Fiom di Torino per otto anni. Pettigiani, 57 anni, nato a Rivoli (Torino), ha iniziato a lavorare come operaio in piccole aziende metalmeccaniche del Nord-Ovest torinese e nel '90 viene assunto da Comau dove nel 2005 è stato eletto Rsu Fiom. Il nuovo segretario della Fiom conferma la linea di continuità con il passato e rilancia l'impegno sindacale sulle vertenze del territorio. "Lo spirito non cambia. È quello che ha contraddistinto la Fiom in tutti questi anni, non cambia assolutamente nulla" ha detto Pettigiani. Al centro dell'azione sindacale resta il comparto automotive, alle prese con una situazione di forte sofferenza, tra cassa integrazione, crisi aziendali e incertezze sul futuro produttivo e occupazionale. "Il nostro territorio continua a essere enormemente in difficoltà, a partire da questioni che affrontiamo ormai da almeno vent'anni. Il settore automotive rappresenta una delle principali criticità e noi continueremo a essere impegnati con la stessa determinazione e continuità rispetto al passato" ha sottolineato. Pettigiani annuncia anche possibili iniziative sindacali nei prossimi mesi. Dopo l'avvio della fase congressuale e il necessario passaggio delle procedure organizzative, la Fiom potrebbe tornare rapidamente alla mobilitazione. "Non possiamo escludere che già nelle prossime ore, qualora fosse necessario, metteremo in campo iniziative rivendicative, tornando in piazza o presentandoci davanti alle sedi istituzionali". (ANSA).