(ANSA) - SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA), 11 LUG - "Il Monte dei Paschi è una risorsa di grande valore di Paese, più di quello ce ci dicono, più dei 30 miliardi, e la sua forza è nella rete di persone. E' un'infrastruttura fortissima, ed è una combinazione di capacità dei colleghi ma anche di affezione e di comunità". Lo ha detto l'amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi Luigi Lovaglio intervenendo a 'La Terrazza' a San Casciano dei Bagni (Siena). "Adesso Intesa fa questa operazione. C'è una regola che non permette di esprimersi sull'operazione, quello che posso dire - ha aggiunto - è che ovviamente noi continuiamo nella nostra attività e valuteremo tutte le offerte formulate e tutte le opzioni per fare il bene della banca. Siccome fino a oggi ci ha guidato il senso di responsabilità e l'attenzione ai clienti, continueremo così. A tempo debito ci esprimeremo su questa operazione". (ANSA).