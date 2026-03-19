(ANSA) - MILANO, 19 MAR - "C'è un processo di governance in corso che non posso commentare, quello che posso dire è che questo piano è completamente operativo, solido da un punto di vista operativo, strategicamente ben fatto, finanziariamente forte e i 16 miliardi di euro di remunerazione per gli azionisti sono lì". Lo ha detto l'ad di Mps, Luigi Lovaglio, alla Morgan Stanley Ef Conference, rispondendo alla domanda di un analista che chiedeva se potesse "spiegare ai non italiani che cosa sta succedendo con la governance". Il piano, ha aggiunto Lovaglio, "è qualcosa molto difficile da cambiare". Lovaglio ha poi affrontato i temi del M&A e della remunerazione dei soci: "E chiaro - ha detto - che abbiamo eccesso di capitale e monitoriamo tutte le opportunità sul mercato per la creazione di valore. Chiaramente non possiamo stare con questo capitale per sempre e penso che dovremo avere un orizzonte che dovrebbe essere relativamente breve". "I prossimi 12 mesi sono molto importanti per noi" e "se non ci saranno opportunità è chiaro che avrebbe molto senso remunerare meglio gli azionisti". (ANSA).