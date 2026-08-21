(ANSA) - MILANO, 21 AGO - Il gruppo aggregato tra Mps, Banco Bpm e Banca Generali "avrebbe una capitalizzazione di mercato pro forma di circa 80 miliardi di euro, posizionandosi tra le prime dieci banche europee e al secondo posto in Italia per crediti alla clientela e rete di sportelli. Stiamo creando quindi un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, radicato nell'economia nazionale e pronto a competere in un settore in continua evoluzione". Lo ha detto il ceo di Mps, Luigi Lovaglio in conference call con gli analisti. Mps annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco Bpm e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Quella sul Banco, si legge in una nota, avrà un controvalore di circa 25,3 miliardi e quella su Banca Generali di circa 8,72 miliardi. Il piano messo a punto da Mps per fronteggiare l'opas di Intesa prevede anche la "distribuzione di 4 miliardi di euro a favore degli azionisti Mps" da corrispondere "in parte in cassa", con un miliardo di euro, "e in parte in azioni Generali", per "3 miliardi di euro", somma che corrisponde "a circa il 4,5% del capitale sociale" del Leone "agli attuali corsi di mercato". Le operazioni con Banco Bpm e Banca Generali genereranno sinergie prima delle tasse a regime per circa 2,6 miliardi di euro annui, di cui circa euro 0,8 miliardi dall'integrazione di Mediobanca. (ANSA).