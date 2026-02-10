(ANSA) - MILANO, 10 FEB - L'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, conferma agli analisti l'obiettivo di "massimizzare la creazione di valore e il livello di integrazione" tra Mediobanca e Mps ma non si sbilancia sulle modalità con cui l'obiettivo verrà perseguito, rinviando al piano industriale la scelta su un eventuale delisting di Piazzetta Cuccia. "Stiamo accelerando il processo di integrazione con Mediobanca, muovendoci verso un modello di business operativo specializzato che rafforza il valore dei brand, le capacità e i talenti di entrambe le organizzazioni, con Mediobanca come entità giuridica focalizzata sulle attività di corporate & investment banking e di private banking di fascia alta", ha spiegato Lovaglio in conference call. Incalzato su come intenda procedere il banchiere ha preso tempo: "stiamo finalizzando la struttura migliore possibile" per massimizzare le sinergie ma "il cda non ha ancora preso tutte le decisioni definitive quindi vi chiedo di avere pazienza ed aspettare il piano industriale". In ogni caso "il lavoro portato avanti negli ultimi mesi ci dà la certezza che riusciremo a raggiungere i 700 milioni di sinergie previste", per le quali non è escluso "un potenziale di ulteriore miglioramento" mentre sul fronte dell'uscita di banchieri da Mediobanca si è detto convinto che i deflussi siano "sotto controllo" per effetto delle iniziative che sono già state prese e di quelle "ulteriori" che verranno messe in atto dai vertici di Piazzetta Cuccia. (ANSA).