(ANSA) - MILANO, 27 FEB - I 3 miliardi di capitale in eccesso di cui dispone Mps "ci garantisce flessibilità strategica e una potenza di fuoco per gli azionisti che poche banche in Europa possono eguagliare". Lo ha detto il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, in conference call con gli analisti parlando di possibilità di crescita "sia in Italia che all'estero". Nel piano è previsto - come spiegato nel comunicato - che l' "elevato buffer di capitale", pari "a circa 3 miliardi consente ampia flessibilità strategica per valutare nuove opportunità sia di crescita che di remunerazione agli azionisti". Nell'avvio della presentazione del Piano Lovaglio ha illustrato "un gruppo unico, fondato su radici profonde e ora proiettato verso nuove frontiere" e con "un orizzonte nuovo". "Proprio come le grandi opere della nostra storia - ha aggiunto - ciò che abbiamo costruito dall'anno scorso resisterà alla prova del tempo". Il piano, ha detto ancora Lovaglio, "è stato concepito con un unico obiettivo: creare un valore sostenibile eccezionale e garantire una crescita redditizia per tutti gli stakeholder". (ANSA).