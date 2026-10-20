Circa 300mila dispositivi sostituiti in 35mila punti vendita in meno di 8 mesi, 12 urne automatizzate aggiornate e 3 sale rinnovate tra Milano, Roma e Napoli. Sono alcuni dei dati relativi agli interventi effettuati sul sistema del Lotto nell'ambito della nuova concessione del gioco, illustrati oggi a Milano in occasione dell'inaugurazione della nuova sala per le estrazioni. La struttura milanese occupa una superficie di 200 metri quadrati e comprende una regia tecnica, una sala test e altri spazi destinati alle operazioni di estrazione. In caso di interruzioni nelle altre sedi, potrà assumere la gestione delle estrazioni a livello nazionale. L'aggiornamento delle 12 urne ha riguardato l'introduzione del modello Venus Mkii, che mantiene l'estrazione fisica delle sfere e prevede la visualizzazione digitale dei numeri estratti e delle ruote. L'intervento ha riguardato anche l'infrastruttura informatica, distribuita tra Roma e Milano, con tre data center per ciascuna sede. 'La nuova Sala Estrazionale di Milano è molto più di uno spazio tecnologico: rappresenta il percorso di trasformazione avviato con la nuova concessione del Lotto', ha detto Alessandro Paciucci, Svp Italy Lottery Operations di Brightstar. Tra le modifiche introdotte la frequenza delle estrazioni di Fai 3 e Fai 4, passata dal 30 settembre da una ogni 30 minuti a una ogni 5 minuti. Presentata anche una nuova versione della Smorfia, che mantiene l'associazione tradizionale dei 90 numeri a simboli e significati, aggiornandone illustrazioni e contenuti digitali. (ANSA).