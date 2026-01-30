(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Oro e argento vanno a picco dopo la nomina di Kevin Warsh a presidente della Fed. I metalli - ricercati come bene rifugio nei momenti di grande incertezza - hanno interrotto bruscamente il rally degli ultimi giorni e, con il dollaro che riguadagna terreno sui mercati valutari, sono scesi abbondantemente sotto i massimi. Il prezzo spot dell'oro, che ieri viaggiava verso i 5.600 dollari, ha perso il 7,3% scendendo a 4.983 dollari l'oncia. Il contratto per marzo dell'argento ha lasciato quota 100 dollari portandosi a 94,9 dollari l'oncia, in caduta del 17%. Crolla del 16% anche il platino e il rame arretra di oltre il 4%. (ANSA).