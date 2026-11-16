(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Avvio di settimana in calo per le quotazioni dell'oro che hanno toccato un minimo da oltre un anno per poi risalire leggermente. L'oro spot è sceso fino a 3.830 dollari l'oncia, il livello più basso da ottobre 2025, e ora passa di mano a 3.854,68, in calo dello 0,77%. A pesare sulle quotazioni del metallo prezioso, spiegano gli analisti, sono le aspettative di prossimi rialzi dei tassi di interesse e un'ondata di vendite da parte degli investitori che hanno dovuto coprirsi dalle perdite dei titoli tecnologici. (ANSA).