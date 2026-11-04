(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Corre l'oro dopo l'esito del voto americano, con gli investitori che prendono le distanze dagli asset rischiosi e si riparano nel bene rifugio per eccellenza (+2,6% a 4.007 dollari l'oncia). Deboli le criptovalute, che rischiano di dover fare i conti con una legislazione meno favorevole e il maggiore scetticismo del campo democratico. Il Bitcoin, dopo aver perso fino al 2,8% a 75.600 dollari, tratta poco sotto la parità a 77.700 dollari. Avanzano invece i Treasury, i cui rendimenti cedono quasi 3 punti base, al 4,93%, sull'aspettativa che lo stallo tra Congresso e presidenza freni l'espansione dell'enorme debito pubblico americano. (ANSA).