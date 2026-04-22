(ANSA) - MILANO, 22 APR - L'Oreal chiude il primo trimestre con ricavi in crescita del 3,6% a 12,15 miliardi. "Un ottimo inizio - commenta il ceo Nicolas Hieronimus - Non solo abbiamo sovraperformato un mercato della bellezza che rimane dinamico ma abbiamo anche accelerato la nostra quota di mercato a livello globale. La ripresa del secondo semestre 2025 nei nostri due paesi principali, Stati Uniti e Cina, è proseguita e in entrambi abbiamo sovraperformato il mercato. Nonostante le attuali incertezze geopolitiche e macroeconomiche, siamo ottimisti sulle prospettive del mercato globale della bellezza. Il nostro modello multipolare, la determinazione dei nostri team e la nostra capacità di innovazione mi rendono fiducioso che continueremo a sovraperformare e a raggiungere un altro anno di crescita delle vendite e degli utili." In attesa dell'assemblea del 29 aprile il gruppo ricorda il mandato al buyback (che i soci devono autorizzare) fino a 500 milioni di euro o 2 milioni di azioni. (ANSA).