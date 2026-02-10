(ANSA) - TIRANA, 10 FEB - Almeno 14 agenti sono rimasti feriti questa sera a Tirana durante una violenta protesta dell'opposizione di centro destra guidata da Sali Berisha. Gran parte degli agenti sono rimasti ustionati dalle numerose bombe molotov lanciate dai manifestanti davanti la sede del governo e poi durante gli scontri avvenuti davanti alla sede del Parlamento. "I responsabili di questa feroce violenza ne risponderanno", ha dichiarato la ministra dell'Interno Albana Koçiu. Fermati tredici manifestanti. Una molotov è esplosa anche ai piedi di un cameraman di una televisione privata che è stato portato al pronto soccorso. In ospedale è finito anche un deputato dell'opposizione, Bledion Nallbati, vittima di manganellate da parte di un gruppo di agenti delle unità antisommossa. Berisha ha denunciato "un comportamento criminale della polizia", annunciando la prossima manifestazione entro 10 giorni. (ANSA).